VIDEO Alice D’Amato incoronata Campionessa d’Europa: la premiazione con l’oro e l’Inno di Mameli (Di sabato 15 aprile 2023) Alice D’Amato ha completato l’agognata scalata sulle amate parallele asimmetriche: dopo il bronzo del 2019 e l’amaro argento dello scorso anno (a Monaco avrebbe meritato decisamente di più), la Fata si consacra e si laurea Campionessa d’Europa. La 20enne genovese ha completato il suo bottino di allori in questa specialità, dopo che ieri si era messa al collo un meraviglioso bronzo nel concorso generale individuale anticipato dall’argento a squadre ottenuto tre giorni fa. Di seguito il VIDEO della premiazione di Alice D’Amato, Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche: festa sul podio ad Antalya e l’intonazione dell’Inno di Mameli. Ginnastica artistica, Alice ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)ha completato l’agognata scalata sulle amate parallele asimmetriche: dopo il bronzo del 2019 e l’amaro argento dello scorso anno (a Monaco avrebbe meritato decisamente di più), la Fata si consacra e si laurea. La 20enne genovese ha completato il suo bottino di allori in questa specialità, dopo che ieri si era messa al collo un meraviglioso bronzo nel concorso generale individuale anticipato dall’argento a squadre ottenuto tre giorni fa. Di seguito ildelladialle parallele asimmetriche: festa sul podio ad Antalya e l’intonazione deldi. Ginnastica artistica,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : VIDEO Alice D’Amato incoronata Campionessa d’Europa: la premiazione con l’oro e l’Inno di Mameli - - Alice_L08 : Raga che carino mi sono sciolta - cole_act : RT @beatandlove: Alice D’Amato medaglia d’oro alle parallele asimmetriche dopo il bronzo all around ?? che sport, che brava - beatandlove : Alice D’Amato medaglia d’oro alle parallele asimmetriche dopo il bronzo all around ?? che sport, che brava - alice_wyse_ : RT @Fra_x_Alex: Ma sono io -