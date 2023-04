Viaggiare sì | ma con gusto | la storia dei Borghingordi

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 15 aprile 2023) Se siete amanti del buon cibo e dei borghi italiani, immaginate di poter trovare un solo profilo che possa unire entrambe le vostre passioni. Andrea Razeto e Cristina Puleo, sui social @, avranno sempre il consiglio giusto su cosa mangiare, in quale luogo e a che prezzo. LEGGI ANCHE > L’asse travel-food è una combo invincibile per chi vuole diventare content creator? Spoiler: non solo per loro Da borghi.advisor a: uno spazio nato per colmare le distanze Quando Andrea e Cristina hanno iniziato a frequentarsi, avevano già individuato una passione in comune: l’amore per la scoperta e per i viaggi. A febbraio 2021 Andrea si è trasferito all’estero per lavoro e, a maggio dello stesso anno, è nata l’idea di quello che all’epoca era “borghi.advisor”, che oggi – come sappiamo – si è trasformato in “”. ...