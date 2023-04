Viaggi last minute, come organizzarsi per una vacanza dell’ultimo minuto (Di sabato 15 aprile 2023) Life&People.it C’è chi li sceglie per risparmiare e chi, invece, per indole non ama organizzare per tempo e preferisce come stile di vita il brivido dell’ultimo minuto Parliamo dei Viaggi last minute, quelli prenotati pochissimi giorni prima dell’inizio delle ferie, in solitaria o in compagnia. Una modalità di Viaggio che non passa mai di moda, oltre ad una soluzione che torna utile anche per chi non ha potuto organizzare anticipatamente la propria vacanza. Ma come organizzarsi e scegliere un pacchetto che non solo sia conveniente ma anche affidabile? Ci sono alcune dritte alle quali proprio non si può rinunciare quando il last minute diventa la propria ancora di ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 15 aprile 2023) Life&People.it C’è chi li sceglie per risparmiare e chi, invece, per indole non ama organizzare per tempo e preferiscestile di vita il brividoParliamo dei, quelli prenotati pochissimi giorni prima dell’inizio delle ferie, in solitaria o in compagnia. Una modalità dio che non passa mai di moda, oltre ad una soluzione che torna utile anche per chi non ha potuto organizzare anticipatamente la propria. Mae scegliere un pacchetto che non solo sia conveniente ma anche affidabile? Ci sono alcune dritte alle quali proprio non si può rinunciare quando ildiventa la propria ancora di ...

