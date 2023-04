Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2023 ore 19:30 (Di sabato 15 aprile 2023) Viabilità DEL 15 APRILE 2023 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SU VIA DEI RUTULI E’ STATO RIAPERTO AL TRANSITO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+000, CHIUSO IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI ARDEA; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE AUSONIA, IN PROVINCIA DI FROSINONE, DOVE A CAUSA DI ALLAGAMENTO DEL MANTO STRADALE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO; ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE SULLA REGIONALE VALLE DEL LIRI TRA I COMUNI DI CEPRANO E LENOLA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA FERROVIA REGIONALE RomaVITERBO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA. DAL 2 MAGGIO CANTIERI APERTI NELLE STAZIONI DI FABBRICA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023)DEL 15 APRILEORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA DEI RUTULI E’ STATO RIAPERTO AL TRANSITO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+000, CHIUSO IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI ARDEA; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE AUSONIA, IN PROVINCIA DI FROSINONE, DOVE A CAUSA DI ALLAGAMENTO DEL MANTO STRADALE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO; ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE SULLA REGIONALE VALLE DEL LIRI TRA I COMUNI DI CEPRANO E LENOLA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA FERROVIA REGIONALEVITERBO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA. DAL 2 MAGGIO CANTIERI APERTI NELLE STAZIONI DI FABBRICA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muoversiatorino : #MaTOinforma domani dalle 13:00 chiuse piazza Castello, via Roma e piazza Carlo Felice per manifestazione… - ZonaRomaNord : ?? STADIO OLIMPICO - Domenica sera all'Olimpico si gioca ROMA-UDINESE. La situazione per la viabilità ???? - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Sabato pomeriggio manifestazioni, con corteo, sono previsti a San Basilio, al Quadraro e in Centro, da p… - Er_Foxy_71 : Stadio Pietralata, dagli espropri alla viabilità: partito il confronto pubblico con l'As Roma - Er_Foxy_71 : Pietralata, otto comitati di residenti: «Qui niente stadio della Roma, temiamo per trasporti, viabilità e la vicina… -

Stop alle auto all'inizio di viale Trieste. Lavori di riqualificazione a Cagliari Previste chiusura al traffico e modifiche alla viabilità in particolare in via Maddalena e via ... Il cantiere andrà però avanti sino all'incrocio con via Roma: i lavori - salvo imprevisti - finiranno ... Maltempo a Roma: Aurelia allagata ...fuori Roma. Chiusa via Aurelia Antica per allagamento, tra via di Torre Rosssa e via del Casale di San Pio V. Le pattuglie dei caschi bianchi sono sul posto per agevolare il traffico e la viabilità ... Cagliari, da lunedì stop alle auto in Viale Trieste Previste chiusura al traffico e modifiche alla viabilità in particolare in via Maddalena e via ... Il cantiere andrà però avanti sino all'incrocio con via Roma: i lavori - salvo imprevisti - finiranno ... Previste chiusura al traffico e modifiche allain particolare in via Maddalena e via ... Il cantiere andrà però avanti sino all'incrocio con via: i lavori - salvo imprevisti - finiranno ......fuori. Chiusa via Aurelia Antica per allagamento, tra via di Torre Rosssa e via del Casale di San Pio V. Le pattuglie dei caschi bianchi sono sul posto per agevolare il traffico e la...Previste chiusura al traffico e modifiche allain particolare in via Maddalena e via ... Il cantiere andrà però avanti sino all'incrocio con via: i lavori - salvo imprevisti - finiranno ... Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2023 ore 12:30 ... RomaDailyNews