Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2023 ore 07:30 (Di sabato 15 aprile 2023) Viabilità DEL 14 APRILE ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A FERENTINO IL 17 APRILE PER LAVORI DI ESTIRPAZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZALE COLLEPERO ALTEZZA VIA CIRCONVALLazioNE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE A PRIVERNO FINO AL 18 APRILE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MONTE SANTA CHIARA PER LAVORI DI MANUTEZNIONE STRADALE PROGRAMMATA PRESTARE ATTENZIONE ANGUILLARA FINO AL 26 APRILE LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA TERRITORIALE, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA TRA VIA ANGUILLARESE E VIA FLEMING NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023)DEL 14 APRILE ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA FERENTINO IL 17 APRILE PER LAVORI DI ESTIRPAZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZALE COLLEPERO ALTEZZA VIA CIRCONVALNE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE A PRIVERNO FINO AL 18 APRILE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MONTE SANTA CHIARA PER LAVORI DI MANUTEZNIONE STRADALE PROGRAMMATA PRESTARE ATTENZIONE ANGUILLARA FINO AL 26 APRILE LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA TERRITORIALE, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA TRA VIA ANGUILLARESE E VIA FLEMING NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA ...

