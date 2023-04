"Vi ammazzo tutti". E lo straniero minaccia i familiari con una katana (Di sabato 15 aprile 2023) Un trentasettenne marocchino residente in provincia di Padova è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Ha minacciato di morte i propri familiari, puntando loro alla gola una katana Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Un trentasettenne marocchino residente in provincia di Padova è stato denunciato peraggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Hato di morte i propri, puntando loro alla gola una

