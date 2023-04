Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : In Europa il gov. Meloni si schiera con Orban a difesa della vergognosa legge ungherese contro la comunità LGBTI+.… - ultimora_pol : #Magi (+Eu): “In Europa il governo Meloni si schiera con #Orban a difesa della vergognosa legge ungherese contro la… - Snoilz : @ElTata40 @cenciobuga Fa lo stop che manda a farfalle il difensore se lo mette dietro e poi fa un taglio in diagona… - yppi2011 : RT @artedipulire: Decreto migranti, governo verso stop a protezione speciale. L'ONU dissente sulla decisione del governo di destra. https:/… - khassan56 : RT @rod_gian: Sen. @GiulioTerzi 'serve una politica che isoli totalmente il regime teocratico iraniano; serve un giro di timone a 180 gradi… -

... la Polonia ha annunciato loall'import dei prodotti agricoli e alimentari dall'Ucraina in una ... I flussi di grano ucraino, con lo scoppio della guerra, sono stati in gran parte direzionati...- Ad Adis Abeba nella sua seconda giornata in Etiopia, Giorgia Meloni conferma la linea dura del governo sui migranti all'indomani delloalla protezione speciale , ovvero dell'eliminazione ...Ancora non sappiamo con precisione le tempistiche dello'. Il secondo invece è vicinissimo al ...da Questura e Prefettura per il raduno di tutte le tifoserie ospiti prima del trasportola ...

Decreto migranti, governo verso lo stop alla protezione speciale RaiNews

Dopo una settimana di pausa, l'Eccellenza è pronta a tornare in campo. L'ultimo stop prima del grande finale, in programma il prossimo 7 maggio. Una ripresa che mette a tacere le tante voci che hanno ...L'Europa ha recentemente deciso di vietare la vendita di auto con motori termici, ovvero a benzina e diesel, e di promuovere invece l'utilizzo di altri sistem ...