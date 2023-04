Verona | Zaffaroni | «É un punto che vale tantissimo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Marco, tecnico dell’Hellas, dopo il pareggio per 0-0 in casa della capolista Napoli L’allenatore delMarcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Di seguito le sue parole. QUANTOQUESTO– «Uncheper la nostra classifica e una grande iniezione di fiducia, perché fare risultato qui è una cosa importante. Avremo un finale di stagione intenso e questo risultato ci deve dare grande morale». OCCASIONE DI NGONGE NEL FINALE – «Una grandissima occasione. Abbiamo preparato la gara in questo modo: il Napoli ha individualità e organizzazione e sapevamo di dover fare una gara di attenzione e intensità. La cosa positiva è che tutte ...