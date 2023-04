(Di sabato 15 aprile 2023) Napoli-0-0: Montipò 6: stranamente inoperoso, il Napoli non lo costringe ad intervenire. Ringrazia la traversa sul fin...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Verona, le pagelle di CM: Hien un gigante, annulla Raspadori! Punto d'oro al Maradona: Napoli-Verona 0-0 Verona: Mo… - sportli26181512 : Napoli, le pagelle di CM: Di Lorenzo è ovunque, Osimhen infuoca il Maradona, bocciato Raspadori: Napoli-Verona 0-0… - cronachecampane : #CalcioNapoli #napoliverona #osimhen #pagellenapoliverona I VOTI Pagelle Napoli Verona: Lozano e Raspadori faticano… - calciomercatoit : Pagelle e tabellino #NapoliVerona: #Raspadori e #Lozano non riescono ad incidere. Con #Osimhen cambia la musica; ot… - antonio_gaito : #NapoliVerona 0-0, le pagelle: solo 20' positivi con i big, la traversa di #Osimhen fa tremare il #Milan -

Full Time 94' - #NapoliVerona 0 - 0 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mJJ2qTyatJ Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 15, 2023 Ledel. Montipò 6 : si fa sempre trovare pronto,...KIm il migliore in campo, buon rientro di Osimhen. Ma il Napoli non riesce a superare il. Ledi Andrea ...Gara di sofferenza (68 Terracciano 6 - Sostituisce il compagno scarico, entra ordinato)Tameze 7 - Il migliore delnel primo tempo: spinta, chiusura e qualitàAbildgaard 5.5 - Gioca la sua ...

Napoli-Verona 0-0, le pagelle: solo 20' positivi con i big, la traversa di Osi fa tremare il Milan Tutto Napoli

Ecco le pagelle della partita tra Napoli e Verona, gara di campionato finita in parità a reti bianche allo stadio Maradona. Pagelle Napoli Verona: difesa ...Voti e pagelle Napoli-Verona 0-0: finisce a reti inviolate al Maradona dopo una partita davvero ottima da parte del Verona.