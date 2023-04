Verità e giustizia sulla pandemia: dal convegno di Roma la proposta di un osservatorio indipendente (Di sabato 15 aprile 2023) Si è tenuto oggi a Roma, al teatro Italia, il convegno ”Verità e giustizia sulla pandemia”: un appuntamento che ha visto riunite personalità della politica, del giornalismo, del mondo medico e dell’associazionismo che hanno fatto il punto sulle tante distorsioni nella gestione dell’emergenza pandemica.Il testo della legge sulla commissione d’inchiesta firmato da Buonguerrieri di FdI«Il testo unificato della Legge per istituire la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla pandemia Sars-CoV-2 rappresenta un importante risultato ottenuto da una maggioranza allargata a tutto il centrodestra e Azione-IV. Questo testo, presentato dall’onorevole Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, attribuisce alla Commissione compiti ampi ed esaustivi per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Si è tenuto oggi a, al teatro Italia, il”: un appuntamento che ha visto riunite personalità della politica, del giornalismo, del mondo medico e dell’associazionismo che hanno fatto il punto sulle tante distorsioni nella gestione dell’emergenza pandemica.Il testo della leggecommissione d’inchiesta firmato da Buonguerrieri di FdI«Il testo unificato della Legge per istituire la Commissione parlamentare d’inchiestaSars-CoV-2 rappresenta un importante risultato ottenuto da una maggioranza allargata a tutto il centrodestra e Azione-IV. Questo testo, presentato dall’onorevole Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, attribuisce alla Commissione compiti ampi ed esaustivi per ...

