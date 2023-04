VERISSIMO | SILVIA TOFFANIN INTERVISTA PADRE GEORG | PATTY PRAVO E PAOLA PITAGORA

(Di sabato 15 aprile 2023) Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, weekend in compagnia di “”. Sabato:accoglie in studio una grande attrice,, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”. Ail ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici”, Pamela Camassa pronta a sbarcare su “L’isola dei Famosi” e il racconto di Raffaella Fico. E ancora, ritratto per la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e tutte le emozioni di una coppia molto amata di “Uomini e donne”, quella formata da Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio. Domenica: Domenica 16 aprile Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura del Papa ...

Intervistato daToffanin a, il professore di Amici 22 ha parlato della sua esperienza televisiva insieme alla cantante nella scuola e raccontato i suoi esordi nel mondo della danza: ..." Chissà se parlerà di Totti", ha scritto sotto al post Instagram diun'utente, ... Parlerà di Totti e Bastian Fare finta di niente, però, sarà impossibile eToffanin non si farà ...La conduttrice ne ha parlato per la prima volta a, dimostrando ancora una volta la sua ... perché non ha fatto sapere nulla a nessuno, salvo poi annunciare la nascita della piccola da...

Verissimo di Silvia Toffanin, gli ospiti e le anticipazioni di sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 SuperGuidaTV

Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate di Verissimo in onda oggi e domani, non c'è traccia di Sonia Bruganelli.Stasera, sabato 15 aprile 2023, su Canale 5 andrà in onda quinta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, Raimondo Todaro ha rilasciato un'intervista a Verissimo in cui ha raccontato i suoi esordi ne ...