Verissimo | ospiti di Silvia Toffanin del 15 e 16 aprile | Ilary Blasi e Alessio di Amici 22

(Di sabato 15 aprile 2023) Il fine settimana diè ricco diintervisteràalla vigilia della partenza de L'isola dei famosi Il programmadipresenterà nuovidel mondo dello spettacolo durante questo fine settimana. Sabato 15e domenica 16, come di consueto, saranno presenti personaggi del calibro di, l'attrice Paolo Pitagora eCavaliere, ballerino della scuola di22. Sabato 15ci saranno Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, una coppia nata nel programma di Uomini e donne ed oggi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SandySciuto : Articolo per il @QdSit sul doppio appuntamento di Verissimo #verissimo #silviatoffanin #canale5 - QdSit : Da Alessio di “Amici” al racconto su Benedetto XVI: gli ospiti del weekend di “Verissimo” - UnDueTreBlog : #Verissimo - Puntate del 15 e 16 aprile 2023 - Con Silvia Toffanin su Canale 5. Anticipazioni e ospiti. - ADelleNotizie : Anticipazioni Semifinale Il Cantante Mascherato: duetti e ospiti #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana… - Francy6875 : @divicinoimma6 No...ancora non si è capito...io penso domenica perché la pagina di verissimo ha annunciato tutti gli ospiti di sabato -

Il programmadi Silvia Toffanin presenterà nuovidel mondo dello spettacolo durante questo fine settimana. Sabato 15 aprile e domenica 16 aprile , come di consueto, saranno presenti personaggi del ...Glididi sabato 15 e domenica 16 febbraio Silvia Toffanin, in onda sabato e domenica a partire dalle ore 16.30 su Canale Cinque, ospiterà in studio diverse celebrità. Sabato ..., glidi sabato 15 aprile 2023 Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l'appuntamento con "", il programma di interviste condotto con grandissimo successo ...

Verissimo, gli ospiti del 15 e 16 aprile: da Paola Pitagora a Ilary Blasi e Patty Pravo La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Pamela Camassa, Alessio Cavaliere, Paola Pitagora, Raffaella Fico: questi e molti altri gli ospiti di Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo del 15 aprile.