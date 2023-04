Verissimo | «forfait a Silvia Toffanin di Sonia Bruganelli» | cosa c' è dietro?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 aprile 2023) Di recente Paolo Bonolis ehanno risposto al gossip su una loro separazione con la consueta ironia. I due hanno apostrofato lo scoop lanciato da Dagospia come "fregnaccia". Il portale ha sostenuto, inoltre, che l'annuncio sarebbe arrivato nello studio didi. Come svelato dall'opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip, doveva partecipare come ospite al rotocalco del weekend di Canale 5 insieme alla figlia Adele Bonolis, ma ecco che dopo le rivelazioni del portale di Roberto D'Agostino sulla fine del matrimonio,avrebbe dato, intervista saltata o in programma ...