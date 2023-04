Verissimo, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri svelano il nome scelto per il loro terzo figlio (Di sabato 15 aprile 2023) Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk del weekend di Canale 5. L’ex corteggiatrice, che recentemente ha svelato il sesso del terzo figlio, ha così commentato l’arrivo del nascituro che, come annunciato dai suoi figli, sarà Mattia: Forse non l’ho ancora capito come mi sento, forse è per questo che sono così tranquilla. Non so, vedremo. Per ora Niccolò e Leonardo mi tengono attiva, quindi non ho ancora il tempo di pensare al prossimo caos. La data presunta del termine dovrebbe essere ad inizio agosto, in piena estate. Siamo un po’ in ansia di affrontare questa estate ma ce la faremo. Dopo aver visto un filmato che mostrava i momenti salienti della storia d’amore di Aldo e ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 aprile 2023)Palmieri, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a, il talk del weekend di Canale 5. L’ex corteggiatrice, che recentemente ha svelato il sesso del, ha così commentato l’arrivo del nascituro che, come annunciato dai suoi figli, sarà Mattia: Forse non l’ho ancora capito come mi sento, forse è per questo che sono così tranquilla. Non so, vedremo. Per ora Niccolò e Leonardo mi tengono attiva, quindi non ho ancora il tempo di pensare al prossimo caos. La data presunta del termine dovrebbe essere ad inizio agosto, in piena estate. Siamo un po’ in ansia di affrontare questa estate ma ce la faremo. Dopo aver visto un filmato che mostrava i momenti salienti della storia d’amore die ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francy11412804 : RT @teamsoleilsorge: Alessia e Aldo sono stati LA coppia di uomini e donne quando appunto il trono classico era rilevante. Mi ricordo sopra… - AbbadessaLucia : RT @Boomerissima: Aldo e Alessia una delle mie coppie preferite di #uominiedonne #Verissimo - LaSamy1234 : RT @supremanes: Per chi si ricorda Alessia in quello studio distrutta per aver perso la sua metà, oggi sentirla dire “giorno dopo giorno ci… - SagazioMaria : RT @LGrullita: E dieci anni fa io c ero ( e c era pure Palmira ??)? Si sono voluti tanto, si sono scelti. Si sono persi e fatti male, hanno… - GeorgetteAmon67 : RT @supremanes: Per chi si ricorda Alessia in quello studio distrutta per aver perso la sua metà, oggi sentirla dire “giorno dopo giorno ci… -