VERDY svela i prodotti della prima settimana del Coachella

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo l’annuncio all’inizio di questanomina diad artista in residenza del2023, il fondatore e artista grafico di Girls Don’t Cry e Wasted Youthora il merchandising previsto per il primo finedell’attesissimo festival nel deserto.perLa serie in arrivo presenta alcuni dei motivi più