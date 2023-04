Venezia-Palermo | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 15 aprile 2023) Nuovo appuntamento per la trentatreesima giornata del campionato diB. Tra le altre sfide in programma in questo sabato c’è anchealle ore 14:00 in un match che vedrà le due compagini sfidarsi per tre punti pesantissimi. I rosanero dopo il pareggio deludente contro il Cosenza, terminato 0-0, hanno voglia di riscatto per dare il tutto per tutto in questo rush finale di stagione che vede i siciliani alla rincorsa al posto playoff; i veneti vogliono prendersi lunghezze fondamentali per fuggire dal pantano dei playout terminando al meglio la loro stagione dopo una prima parte di annata horror. Ecco le ultime news relative al match con lee latv.: il momento delle due squadre Photo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VeneziaFC_EN : 15.04.2023 14:00 CET Stadio Pier Luigi Penzo Venezia - Palermo #ArancioNeroVerde ?????? - Palermofficial : ?? ?????????? ?????? ??? È il giorno di Venezia-Palermo! Forza ragazzi ???? #siamoaquile - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, Corini si gioca il dentro o fuori a Venezia: i rosa devono ritrovarsi - Mediagol : Palermo, Corini si gioca il dentro o fuori a Venezia: i rosa devono ritrovarsi - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Venezia-Palermo, ballottaggio in mediana. Sala insidia Aurelio' - Ilovepalermocalcio -

Sarà dato sabato alle ore 14 allo stadio “Penzo” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Venezia e Palermo, gara valevole la 33^ giornata del campionato di Serie B. LA CLASSIFICA. . Di seg ...siamo in una situazione diversa dal Palermo. Per arrivare a risultati importanti dobbiamo essere forti, cogliendo la carica e l’adrenalina giusta per superare gli ostacoli che ci si presentano davanti ...