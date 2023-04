Venezia-Palermo oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

(Di sabato 15 aprile 2023) La, l’, latv e lodi, match del Penzo valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. La compagine lagunare, dopo la sconfitta subita a Reggio Calabria, spera di tornare al successo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I rosanero di Eugenio Corini, invece, vanno a caccia dei tre punti per alimentare le loro speranze di qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VeneziaFC_EN : 15.04.2023 14:00 CET Stadio Pier Luigi Penzo Venezia - Palermo #ArancioNeroVerde ?????? - Palermofficial : ?? ?????????? ?????? ??? È il giorno di Venezia-Palermo! Forza ragazzi ???? #siamoaquile - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, Corini si gioca il dentro o fuori a Venezia: i rosa devono ritrovarsi - Mediagol : Palermo, Corini si gioca il dentro o fuori a Venezia: i rosa devono ritrovarsi - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Venezia-Palermo, ballottaggio in mediana. Sala insidia Aurelio' - Ilovepalermocalcio -

Sarà dato sabato alle ore 14 allo stadio “Penzo” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Venezia e Palermo, gara valevole la 33^ giornata del campionato di Serie B. LA CLASSIFICA. . Di seg ...siamo in una situazione diversa dal Palermo. Per arrivare a risultati importanti dobbiamo essere forti, cogliendo la carica e l’adrenalina giusta per superare gli ostacoli che ci si presentano davanti ...