Venezia-Palermo, le formazioni ufficiali: Pohjanpalo contro Brunori-Soleri (Di sabato 15 aprile 2023) Venezia (3-4-1-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Milanese, Zampano; Ellertsson; Pohjanpalo, Johnsen. Palermo (3... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023)(3-4-1-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Milanese, Zampano; Ellertsson;, Johnsen.(3...

Formazioni ufficiali Venezia - Palermo, Serie B 2022/2023 Le formazioni ufficiali di Venezia - Palermo, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023 . I lagunari sono quattordicesimi in classifica con 36 punti (9 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte), mentre i siciliani ... Palermo all'esame Venezia: Pohjanpalo è la star Il Venezia è inoltre la squadra che ha guadagnato più punti con gol segnati negli ultimi 10 minuti ...Pisa (entrambe zero) hanno perso meno punti con gol subiti nello stesso periodo rispetto al Palermo ... Risultati calcio live, sabato 15 aprile 2023 - Calciomagazine ...30 ITALIA SERIE B Ascoli - Südtirol 14:00 Bari - Como 14:00 Benevento - Reggina 14:00 Cosenza - Cittadella 14:00 Genoa - Perugia 14:00 Spal - Brescia 14:00 Venezia - Palermo 14:00 Cagliari - ... Serie B, trentatreesima giornata: le formazioni di Venezia-Palermo / LIVE Queste le formazioni ufficiali della gara Venezia-Palermo, valevole per la 33a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00. VENEZIA: 66 Joronen, 7 Zampano, 8 Tessmann, 17 Johnsen,