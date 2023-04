Veneto, per salvare il prosecco la Regione vuole usare il pesticida vietato in Ue. “È neurotossico”. Produttori contrari all’utilizzo (Di sabato 15 aprile 2023) Cosa scegliere tra il flagello della flavescenza dorata, che sta colpendo i vitigni non solo in Veneto, ma anche in Nord Italia, e i rischi per la salute causati da un potente pesticida, il Clorpirifos, il cui impiego da un paio d’anni è stato vietato dall’Unione Europea? Il dilemma si pone dopo che alcuni focolai sono stati riscontrati sulle colline del prosecco, a Conegliano e Valdobbiadene (in provincia di Treviso), oltre che in Valpolicella (Verona). L’allarme si è esteso in altre regioni ed ecco che a dicembre è partita la richiesta di deroga, per consentire l’applicazione del prodotto, tra giugno e luglio, in un’unica soluzione. Finora il ministero della Salute non ha risposto. Subito è scattata la protesta per la salute dei consumatori. “La Regione vuole proteggere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Cosa scegliere tra il flagello della flavescenza dorata, che sta colpendo i vitigni non solo in, ma anche in Nord Italia, e i rischi per la salute causati da un potente, il Clorpirifos, il cui impiego da un paio d’anni è statodall’Unione Europea? Il dilemma si pone dopo che alcuni focolai sono stati riscontrati sulle colline del, a Conegliano e Valdobbiadene (in provincia di Treviso), oltre che in Valpolicella (Verona). L’allarme si è esteso in altre regioni ed ecco che a dicembre è partita la richiesta di deroga, per consentire l’applicazione del prodotto, tra giugno e luglio, in un’unica soluzione. Finora il ministero della Salute non ha risposto. Subito è scattata la protesta per la salute dei consumatori. “Laproteggere il ...

