Valencia-Siviglia (domenica 16 aprile 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli appesi a un filo (Di sabato 15 aprile 2023) La sconfitta patita domenica scorsa con l’Almeria mette il Valencia in una situazione disperata: i Pipistrelli sono stati sconfitti in uno scontro diretto vitale e ora sono penultimi in classifica con 27 punti, a braccetto con l’Espanyol. Il rischio di retrocedere è concreto e gli uomini di Baraja devono provare a evitarlo con un gran InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 15 aprile 2023) La sconfitta patitascorsa con l’Almeria mette ilin una situazione disperata: isono stati sconfitti in uno scontro diretto vitale e ora sono penultimi in classifica con 27 punti, a braccetto con l’Espanyol. Il rischio di retrocedere è concreto e gli uomini di Baraja devono provare a evitarlo con un gran InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Valencia-Siviglia (domenica 16 aprile 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli appesi a un filo… - Ftbnews24 : #Valencia-Siviglia, il pronostico: padroni di casa favoriti, si consiglia la combo 1+Over 1.5 #Liga, Siviglia, Vale… - GazzettinoL : Spagna/Liga 28a Giornata 2-2 Siviglia-Celta Vigo 2-1 Osasuna-Elche 1-2 Espanyol-Ath. Bilbao 2-0 Real Sociedad-… - dreamerMA87 : @stillers1971 Anche io su de Zerbi ho dubbio che non sia pronto per una big, per me è bravo ma avrebbe bisogno di u… - allofmehs : Stasera ho prenotato il volo x Siviglia con la mia migliore amica ed è l’ultima grande tappa della Spagna dopo che… -