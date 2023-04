Vade Retro Satana | dai vescovi siciliani un documentario online per difendersi dal diavolo

(Di sabato 15 aprile 2023) Comedal? Arriva un prontuariorealizzato ad hoc per allontanare le mire del “maligno”. Tutto nasce da un’idea dell‘Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana in collaborazione con l‘Ufficio regionale per la pastorale esorcistica, che ha deciso di realizzare undisponibilein cinque puntate, a partire da oggi. Le lunghe riflessioni sul tema “Il, il grande sconfitto” costituiranno, secondo gli ideatori, unmecum per chiunque ne vorrà usufruire. “Da sempre – osserva monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana – le Chiese di Sicilia riservano una particolare attenzione verso le persone che soffrono, e tra queste anche per quelle che soffrono per ...

Il vademecum sarà disponibile via web in cinque puntate, racconterà delle vittime dell’azione del demonio, di esorcismi e liberazioni ...Liniziativa dell’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana in collaborazione con l’Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica: "Il diavolo, il grande sconfitto" ...