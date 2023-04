“Vade retro Satana” | arriva vademecum online per cacciare il diavolo

(Di sabato 15 aprile 2023) A realizzarlo è l’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana in collaborazione con l'Ufficio regionale per la Pastorale esorcisticaunmecum ad hoc per difendersi dal. A realizzarlo, in cinque puntate da oggi, è l’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana in collaborazione con l’Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica, sul tema ‘Il, il grande sconfitto’. “Da sempre – osserva mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana – le Chiese di Sicilia riservano una particolare attenzione verso le persone che soffrono, e tra queste anche per quelle che soffrono per l’azione del maligno”. La prima puntata ha come testimone fra Benigno Palilla, direttore ...

Il vademecum sarà disponibile via web in cinque puntate, racconterà delle vittime dell’azione del demonio, di esorcismi e liberazioni ...Liniziativa dell’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana in collaborazione con l’Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica: "Il diavolo, il grande sconfitto" ...