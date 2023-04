Vaccini, perché trovo inopportuno il linguaggio che continua a classificarli come bene assoluto (Di sabato 15 aprile 2023) E’ stato presentato il 23 gennaio scorso il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-25 (PNPV) che sarà presto oggetto di confronto alla Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di un Piano molto articolato e impegnativo, purtroppo non scevro da criticità e su cui, come Commissione Medica-Scientifica indipendente, ci siamo espressi col testo qui disponibile, invitando ancora una volta ad una maggior cautela e all’apertura di un ampio e trasparente dibattito. Nel nuovo PNPV non si opera purtroppo alcuna distinzione fra i Vaccini che possono dare protezione individuale e quelli che forniscono anche una protezione “comunitaria”, condizione quest’ultima ribadita dalla Consulta nella Sentenza 14/2023 come indispensabile per “un trattamento sanitario obbligatorio ex lege”. Appare inoltre paradossale che si vada ad approvare un PNPV in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) E’ stato presentato il 23 gennaio scorso il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-25 (PNPV) che sarà presto oggetto di confronto alla Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di un Piano molto articolato e impegnativo, purtroppo non scevro da criticità e su cui,Commissione Medica-Scientifica indipendente, ci siamo espressi col testo qui disponibile, invitando ancora una volta ad una maggior cautela e all’apertura di un ampio e trasparente dibattito. Nel nuovo PNPV non si opera purtroppo alcuna distinzione fra iche possono dare protezione individuale e quelli che forniscono anche una protezione “comunitaria”, condizione quest’ultima ribadita dalla Consulta nella Sentenza 14/2023indispensabile per “un trattamento sanitario obbligatorio ex lege”. Appare inoltre paradossale che si vada ad approvare un PNPV in ...

