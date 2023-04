Uss evaso, il Ministero rassicuro' gli Usa sui domiciliari (Di sabato 15 aprile 2023) Quando l'imprenditore russo Artem Uss, lo scorso 2 dicembre, venne posto agli arresti domiciliari, il Ministero della Giustizia non solo non chiese, come era nei suoi poteri, un aggravamento della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Quando l'imprenditore russo Artem Uss, lo scorso 2 dicembre, venne posto agli arresti, ildella Giustizia non solo non chiese, come era nei suoi poteri, un aggravamento della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Il magnate-spia russo Artem Uss, con mandato di arresto internazionale, è evaso dai domiciliari a Milano e tornato… - TuttoSuMilano : Artem Uss, Corte di #Milano: ministero poteva chiedere carcere per russo evaso da domicilio - infoitinterno : Artem Uss evaso a Milano, scontro tra giudici e ministero. La Corte d’Appello «Niente opposizione ai domiciliari» - Eli74505503 : RT @taninoferri: Difficoltà per il Governo: gli US avevano avvisato il ns/ ministero della Giustizia del rischio fuga di Artem Uss (l'impre… - marcoranieri72 : RT @bordoni_russia: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha disposto accertamenti nei confronti dei magistrati di Milano in relazione a… -