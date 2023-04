Uomini e Donne, una discussa ex dama si scaglia contro Armando Incarnato: “Mi chiedo perché hai colpito tutti e non la tua amica Ida Platano” (Di sabato 15 aprile 2023) Armando Incarnato è stato il protagonista indiscusso delle ultime puntate del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Il cavaliere campano è stato accusato di sedere nel parterre maschile della De Filippi solo con uno scopo, quello della visibilità. in particolare, Aurora Tropea lo ha “smascherato”: A detta sua, Armando starebbe puntando al Grande Fratello Vip. Il volto noto dello show ha accusato particolarmente il colpo, tanto da aver voluto un confronto immediato al centro studio, con la conduttrice e l’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo non le ha mai mandate a dire al cavaliere partenopeo, tanto che il diretto interessato ha minacciato di abbandonare la trasmissione. Maria ha promesso ad Armando che avrebbe telefonato ad Alfonso Signorini, per dimostrare che le chiacchiere ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 aprile 2023)è stato il protagonista indiscusso delle ultime puntate del dating show di Canale 5,. Il cavaliere campano è stato accusato di sedere nel parterre maschile della De Filippi solo con uno scopo, quello della visibilità. in particolare, Aurora Tropea lo ha “smascherato”: A detta sua,starebbe puntando al Grande Fratello Vip. Il volto noto dello show ha accusato particolarmente il colpo, tanto da aver voluto un confronto immediato al centro studio, con la conduttrice e l’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo non le ha mai mandate a dire al cavaliere partenopeo, tanto che il diretto interessato ha minacciato di abbandonare la trasmissione. Maria ha promesso adche avrebbe telefonato ad Alfonso Signorini, per dimostrare che le chiacchiere ...

