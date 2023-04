Uomini e Donne, registrazione 15 aprile: Roberta Di Padua accusa Nicole Santinelli (Di sabato 15 aprile 2023) Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne, nella quale c'è stata una nuova lite tra Roberta di Padua e Nicole Santinelli. La tronista ha fatto ben due esterne con i corteggiatori Andrea e Carlo, con quest'ultimo è scattato addirittura un bacio. Proprio su questo argomento è intervenuta la dama del Trono Over, Roberta, che ha accusato Nicole di «saper solo baciare», dal momento che l'esterna era priva di contenuti. La Di Padua ha constatato che solamente Carlo cercasse di avere un discorso costruttivo con la tronista, senza che ci fosse un particolare interesse da parte della ragazza. Sono ormai diverse puntate che le due Donne si punzecchiano e si attribuiscono ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 aprile 2023) Si è appena conclusa una nuovadi, nella quale c'è stata una nuova lite tradi. La tronista ha fatto ben due esterne con i corteggiatori Andrea e Carlo, con quest'ultimo è scattato addirittura un bacio. Proprio su questo argomento è intervenuta la dama del Trono Over,, che hatodi «saper solo baciare», dal momento che l'esterna era priva di contenuti. La Diha constatato che solamente Carlo cercasse di avere un discorso costruttivo con la tronista, senza che ci fosse un particolare interesse da parte della ragazza. Sono ormai diverse puntate che le duesi punzecchiano e si attribuiscono ...

