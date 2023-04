Uomini e Donne, Maria De Filippi delusa da Nicole Santinelli? La conduttrice sarebbe pentita (Di sabato 15 aprile 2023) Maria De Filippi si sarebbe pentita di aver scelto Nicole Santinelli come tronista di Uomini e Donne e assieme alla sua fidata redazione starebbe pensando a un modo per salvare la situazione pur non potendo chiamare una nuova tronista, dal momento che il tempo scarseggi, le registrazione del programma terminano tra meno di un mese e mezzo e non c’è tempo per un altro percorso. I motivo risiederebbero nell’atteggiamento spocchioso di Nicole e nello scandalo del bigliettino, ovvero nell’aver ingannato la redazione non rivelando di aver ricevuto durante un ballo un biglietto dal suo corteggiatore Andrea Foriglio. Uomini e Donne gossip, il trono classico di Nicole ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 aprile 2023)Desidi aver sceltocome tronista die assieme alla sua fidata redazione starebbe pensando a un modo per salvare la situazione pur non potendo chiamare una nuova tronista, dal momento che il tempo scarseggi, le registrazione del programma terminano tra meno di un mese e mezzo e non c’è tempo per un altro percorso. I motivo risiederebbero nell’atteggiamento spocchioso die nello scandalo del bigliettino, ovvero nell’aver ingannato la redazione non rivelando di aver ricevuto durante un ballo un biglietto dal suo corteggiatore Andrea Foriglio.gossip, il trono classico di...

