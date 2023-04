Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino rivelano chi è il più geloso nella coppia! (Di sabato 15 aprile 2023) La storia d’amore tra l’ex tronista Lavinia Mauro e la sua scelta Alessio Corvino procede nel migliore dei modi: i due, che al momento non vivono insieme, cercano comunque di ovviare alla lontananza dividendosi tra Roma e Caserta. Ieri, Lavinia e Alessio si sono riuniti e hanno deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan che li hanno seguiti durante i sette mesi a Uomini e Donne. Tra le tante domande a cui la coppia ha risposto c’è in primo luogo quella sulla gelosia: entrambi si sono dichiarati gelosi, ma Lavinia ha svelato che è Corvino il più geloso tra i due: È un geloso, una cosa assurda. Lui è gelosissimo, io se metto un vestito un po’ più corto, uno spacco “no così no, ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 aprile 2023) La storia d’amore tra l’ex tronistae la sua sceltaprocede nel migliore dei modi: i due, che al momento non vivono insieme, cercano comunque di ovviare alla lontananza dividendosi tra Roma e Caserta. Ieri,si sono riuniti e hanno deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan che li hanno seguiti durante i sette mesi a. Tra le tante domande a cui la coppia ha risposto c’è in primo luogo quella sulla gelosia: entrambi si sono dichiarati gelosi, maha svelato che èil piùtra i due: È un, una cosa assurda. Lui è gelosissimo, io se metto un vestito un po’ più corto, uno spacco “no così no, ...

