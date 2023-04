Uomini e Donne, ecco quale sarebbe il motivo della crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti (Di sabato 15 aprile 2023) Cosa sta succedendo fra Luca Salatino e Soraia Ceruti? Da diversi giorni si stanno rincorrendo diverse indiscrezioni circa una presunta crisi fra l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, terminata circa due settimane fa e l’ex corteggiatrice. I primi a notare che le cose fra i due ex volti di Uomini e Donne non stessero andando per il verso giusto sono stati i loro follower. Da tempo Luca e Soraia non si fanno vedere insieme sui social. L’ultimo post di coppia risale a due mesi fa, mentre la Ceruti ha reso privato il profilo. Il popolo del web ha iniziato a contattare in direct Deianira Marzano, l’influencer esperta di gossip sempre “sul pezzo” quando si tratta di lanciare ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 aprile 2023) Cosa sta succedendo fra? Da diversi giorni si stanno rincorrendo diverse indiscrezioni circa una presuntafra l’ex concorrentesettima edizione del Grande Fratello Vip, terminata circa due settimane fa e l’ex corteggiatrice. I primi a notare che le cose fra i due ex volti dinon stessero andando per il verso giusto sono stati i loro follower. Da temponon si fanno vedere insieme sui social. L’ultimo post di coppia risale a due mesi fa, mentre laha reso privato il profilo. Il popolo del web ha iniziato a contattare in direct Deianira Marzano, l’influencer esperta di gossip sempre “sul pezzo” quando si tratta di lanciare ...

