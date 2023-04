Uomini e Donne, è finita tra Luca Salatino e Soraia Ceruti: lei lo avrebbe tradito (Di sabato 15 aprile 2023) Il gossip in questione è arrivato come un fulmine a ciel sereno: non solo la coppia di Uomini e Donne formata da Luca Salatino e Soraia Ceruti si sarebbe lasciata (anche se nessuno dei due ha confermato la crisi né tanto meno la rottura), ma addirittura pare che lei si sia fidanzata con un imprenditore di Como e attualmente si trovi con lui a Napoli, città da cui da giorni pubblicato foto e contenuti mentre è in giro con amici. E non è finita: stando a numerose segnalazioni arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano, la ragazza avrebbe tradito Luca con questo ragazzo mentre lui si trovava ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 7! Uomini e Donne gossip, Luca ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 aprile 2023) Il gossip in questione è arrivato come un fulmine a ciel sereno: non solo la coppia diformata dasi sarebbe lasciata (anche se nessuno dei due ha confermato la crisi né tanto meno la rottura), ma addirittura pare che lei si sia fidanzata con un imprenditore di Como e attualmente si trovi con lui a Napoli, città da cui da giorni pubblicato foto e contenuti mentre è in giro con amici. E non è: stando a numerose segnalazioni arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano, la ragazzacon questo ragazzo mentre lui si trovava ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 7!gossip,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Minare il ruolo della donna, come espressione della femminilità e della connessa maternità, utilizzando le armi deg… - Internazionale : In risposta alla cultura misogina dilagante nel paese le donne sudcoreane abbracciano un femminismo radicale, che i… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - SorryNs : RT @itsmeback_: Le vere Donne non sono uomini. Punto! - TgrRaiAltoAdige : Rivelati i primi nomi del listino stilato da Kompatscher e Achammer. Tre donne e due uomini. Restano tre nomi e c'è… -