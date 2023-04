Uomini e donne diversi anche a tavola: il sesso influisce sui gusti alimentari (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. - Uomini e donne sono diversi anche a tavola, con gusti differenti per effetto degli ormoni sessuali. Lei mangia più frutta e verdura, ma anche più carboidrati. Lui è più attratto da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. -sono, condifferenti per effetto degli ormoni sessuali. Lei mangia più frutta e verdura, mapiù carboidrati. Lui è più attratto da ...

