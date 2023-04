Uomini e Donne, Beatrice Valli sommersa dalle critiche: “Mi piacerebbe che queste persone passassero il tempo a fare altro, anziché ripercuotere la propria cattiveria su di noi!” (Di sabato 15 aprile 2023) Mancano ormai pochi giorni alla nascita della terza figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi avevano annunciato l’arrivo di un altro bebè lo scorso 10 novembre, sei mesi dopo le loro nozze. La coppia ha già due bimbe, Bianca e Azzurra, quest’ultima nata in piena pandemia nel 2020. Sarà il quarto figlio per Beatrice Valli, il primogenito, Alessandro, è nato da una relazione precedente in giovanissima età. L’influencer non sta vivendo una gravidanza molto serena e pochi giorni fa ha voluto ringraziare, attraverso un dolcissimo post su Instagram, suo marito per la forza che le sta trasmettendo in un momento per lei così delicato: A te che sei una parte ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 aprile 2023) Mancano ormai pochi giorni alla nascita della terza figlia die Marco Fantini, una delle coppie più amate e seguite di. Gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi avevano annunciato l’arrivo di unbebè lo scorso 10 novembre, sei mesi dopo le loro nozze. La coppia ha già due bimbe, Bianca e Azzurra, quest’ultima nata in piena pandemia nel 2020. Sarà il quarto figlio per, il primogenito, Alessandro, è nato da una relazione precedente in giovanissima età. L’influencer non sta vivendo una gravidanza molto serena e pochi giorni fa ha voluto ringraziare, attraverso un dolcissimo post su Instagram, suo marito per la forza che le sta trasmettendo in un momento per lei così delicato: A te che sei una parte ...

