Uomini e Donne, Alessio Corvino e Lavinia Mauro si mettono a nudo: la passione e la gelosia (Di sabato 15 aprile 2023) Continua la luna di miele tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro, rispettivamente ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne che dopo la scelta sono ormai a tutti gli effetti una coppia che appare anche molto affiatata e soprattutto passionale. E proprio di passione e gelosia, oltre che delle loro differenti abitudini quotidiane, Alessio e Lavinia hanno parlato rispondendo alle domande dei fan su Instagram. E dalle loro risposte appare chiaro che in trasmissione non era emerso appieno il carattere di nessuno dei due. Uomini e Donne news, Alessio Corvino e Lavinia Mauro si confessano ai fan su ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 aprile 2023) Continua la luna di miele tra, rispettivamente ex corteggiatore ed ex tronista diche dopo la scelta sono ormai a tutti gli effetti una coppia che appare anche molto affiatata e soprattutto passionale. E proprio di, oltre che delle loro differenti abitudini quotidiane,hanno parlato rispondendo alle domande dei fan su Instagram. E dalle loro risposte appare chiaro che in trasmissione non era emerso appieno il carattere di nessuno dei due.news,si confessano ai fan su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Minare il ruolo della donna, come espressione della femminilità e della connessa maternità, utilizzando le armi deg… - Internazionale : In risposta alla cultura misogina dilagante nel paese le donne sudcoreane abbracciano un femminismo radicale, che i… - vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - Anto__freedom : @DiegoFusaro Beh guarda tra i miei amici non ci sono terroristi che decapitano uomini stuprano donne e bambini lanc… - Maurizia2591 : @Virna25marzo Le donne lavorano molto più degli uomini pidocchi -