Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza in ospedale | ecco come sta ora

Alessandro Vicinanza in ospedale: ecco come sta ora

Alessandro Vicinanza ha fatto preoccupare i suoi followers dopo aver postato una foto sulle sue storie di Instagram, nella quale l'ex cavaliere di Uomini e Donne è ritratto in ospedale con una flebo al braccio a seguito di un periodo di assenza dai social media che inizialmente aveva alimentato il gossip sulla presunta crisi tra lui e l'ex dama Ida Platano ed infine si è rivelato essere qualcosa di ben più serio.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza torna sui social media

L'ultima foto condivisa da Alessandro Vicinanza sulle sue storie di Instagram ha fatto preoccupare i fans che, vedendolo in ospedale con la flebo attaccata al braccio, hanno tirato un sospiro di sollievo leggendo ...

