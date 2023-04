Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza finisce in ospedale: “Cuore ballerino”. Ecco che cosa è successo (Di sabato 15 aprile 2023) Alessandro Vicinanza fa impensierire i propri follower. Disteso su un letto d’ospedale si mostra su Instagram con una flebo al braccio, e scrive: “Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto”. L’ex cavaliere di Uomini e Donne preoccupa quanti hanno imparato a conoscerlo e apprezzarlo nel dating show di Maria De Filippi, dal quale è uscito da qualche mese mano nella mano con Ida Platano dopo una conoscenza andata avanti a lungo e che non faceva affatto pensare a un lieto fine. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo ed Ecco che i due si trovano a vivere una storia d’amore che a quanto si apprende dai rispettivi profili social sta andando a gonfie vele. CHE cosa È successo AD Alessandro Vicinanza – A infliggere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023)fa impensierire i propri follower. Disteso su un letto d’si mostra su Instagram con una flebo al braccio, e scrive: “Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto”. L’ex cavaliere dipreoccupa quanti hanno imparato a conoscerlo e apprezzarlo nel dating show di Maria De Filippi, dal quale è uscito da qualche mese mano nella mano con Ida Platano dopo una conoscenza andata avanti a lungo e che non faceva affatto pensare a un lieto fine. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo edche i due si trovano a vivere una storia d’amore che a quanto si apprende dai rispettivi profili social sta andando a gonfie vele. CHEAD– A infliggere un ...

