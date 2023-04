Un’app per spogliare le compagne di scuola 13enni Roma, due studenti accusati di pedopornografia (Di sabato 15 aprile 2023) Foto di nudo sui cellulari dei propri compagni senza aver mai posato svestite. È quanto è successo a cinque ragazze 13enni in una scuola media della provincia di Roma. Come racconta Repubblica, alcuni loro coetanei, infatti, hanno preso le immagini condivise sui social delle proprie compagne e le hanno ritocatte con Un’app in modo da denudarle virtualmente Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 15 aprile 2023) Foto di nudo sui cellulari dei propri compagni senza aver mai posato svestite. È quanto è successo a cinque ragazzein unamedia della provincia di. Come racconta Repubblica, alcuni loro coetanei, infatti, hanno preso le immagini condivise sui social delle propriee le hanno ritocatte conin modo da denudarle virtualmente Segui su affaritaliani.it

