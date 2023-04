Una pioggia di bellezza: oltre 1.500 giovani hanno raccontato a Bergamo la loro generazione (Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. 1.570 ombrelli per altrettanti ragazze e ragazzi hanno popolato, sabato 15 aprile, la piazza centrale della città di Bergamo: a unirli, le loro parole piene di sincerità, una voce comune a rappresentare un’intera generazione, quella dei preadolescenti. Si è concluso così Pioverà bellezza, il progetto di teatro dell’Assessorato Istruzione del Comune di Bergamo, realizzato, in collaborazione con i nove Istituti Comprensivi statali della città, con sei compagnie teatrali del territorio, guidate da Maria Grazia Panigada, esperta di teatro e educazione, e Teatro dell’Argine, compagnia pluripremiata per i progetti di teatro partecipato. Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, la città si è rivelata interlocutrice ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 aprile 2023). 1.570 ombrelli per altrettanti ragazze e ragazzipopolato, sabato 15 aprile, la piazza centrale della città di: a unirli, leparole piene di sincerità, una voce comune a rappresentare un’intera, quella dei preadolescenti. Si è concluso così Pioverà, il progetto di teatro dell’Assessorato Istruzione del Comune di, realizzato, in collaborazione con i nove Istituti Comprensivi statali della città, con sei compagnie teatrali del territorio, guidate da Maria Grazia Panigada, esperta di teatro e educazione, e Teatro dell’Argine, compagnia pluripremiata per i progetti di teatro partecipato. Nell’anno diBrescia Capitale Italiana della Cultura 2023, la città si è rivelata interlocutrice ...

