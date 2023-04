Una fuga di gas e poi l' esplosione | si cerca una coppia sotto le macerie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Il governo si è preso il merito dell'arresto di Messina Denaro,come vittoria di Stato.Sulla spia russa Artem Uss,in… - davcarretta : La notizia degli Stati Uniti che avevano scritto al ministero della Giustizia per chiedere che Artem Uss fosse sott… - _Nico_Piro_ : #14aprile l’arresto di Teixera, il 21enne presunto autore della fuga di documenti classificati #Usa racconta divers… - mummy53690440 : Lucca, esplode una casa per fuga di gas: si cercano due dispersi sotto le macerie - paol_2911 : RT @donatellaSE: È il 15 di aprile, c'è il sole, lavoro e, mentre chiudo una bozza e ne apro un'altra, sospiro immaginandomi a spasso per V… -

Esplosione con la conseguenza del crollo di un'abitazione di campagna a Montecarlo (Lucca), a causa diprobabiledi gas . La tragedia è avvenuta questa mattina (15 aprile) intorno alle 11.30 , in via Traversa Marginone. Sul posto stanno lavorand le forze dell'ordine, con i vigili urbani, i ..." Ha perso il controllo in curva durantecorsa, uscendo di strada, ed è venuto a colpire gli ... subito dopo l'impatto, il conducente ha tentato di allontanarsi dal posto e darsi alla. Il ...A Montecarlo in provincia di Lucca , in via Traversa Marginone, è crollata questa mattina, intorno alle 11:30,casa di campagna, probabilmente per un' esplosione dovuta adi gas. I vigili del fuoco sono sul posto. Al momento risulterebbero due persone disperse, mentre un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. Sul posto anche il personale Usar (per la ...

Feltre. Casa esplode per una fuga di gas a Farra. Un ferito, 12 appartamenti danneggiati, 22 persone evacuate ilgazzettino.it

Un'esplosione, con successivo crollo di un’immobile, si è verificata in un'abitazione nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca). Secondo ...Paura nella notte a Farra di Feltre, nel bellunese, vicino a Pedavena. Una violenta esplosione all’interno di un appartamento saturo di gas ha seminato il terrore nel piccolo borgo ...