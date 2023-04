Una foto rivela come saranno i nuovi pulsanti di iPhone 15 Pro

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid In questi ultimi giorni Apple è al centro dell’attenzione per via dell’intensificarsi delle indiscrezioni sui prossimi melafonini. Abbiamo già avuto modo di soffermarci sulla possibilità che il colosso apporti degli aggiornamenti importanti alle dimensioni delle cornici del display riducendo lo spessore del 25% rispetto ad14 Pro. Oggi, invece, a incuriosire gli appassionati è la possibilità che Apple faccia un passo indietro sulla sostituzione dei tasti fisici con tasti allo stato solido. Unaemersa di recente ha mostrato quello che potrebbe essere il design di15 Pro con il nuovo tasto per il volume ma alcune voci diffuse nelle ultime ore hanno affermato che Apple non apporterà alcuna modifica rilevante a causa di “problemi tecnici”.15 Pro con o senza tasti allo stato solido? ...