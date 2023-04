Una donna spagnola ha trascorso 500 giorni in una grotta sotterranea: è record (Di sabato 15 aprile 2023) “Sono rimasta ferma al 21 Novembre 2021. Non so nulla di che cosa sia successo dopo nel mondo”. Dopo 509 giorni, l’alpinista spagnola Beatriz Flamini è uscita dalla grotta di Los Gauchos, in provincia di Granada. Un anno, quattro mesi e 22 giorni senza alcun contatto con il mondo esterno, mentre fuori scoppiava la guerra in Ucraina e moriva la regina Elisabetta. “Ho smesso di contare in che giorno mi trovavo al 65esimo, secondo i miei calcoli”, ha detto la 50enne madrilena che ha partecipato al progetto Timecave, nato per studiare la capacità di resistenza umana in condizioni simili. Durante il tempo trascorso a 70 metri di profondità e in completo isolamento, Flamini ha detto di essersi dedicata alla lettura, alla scrittura, al disegno e alla tessitura. “Avevo conversazioni interne e andavo molto ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) “Sono rimasta ferma al 21 Novembre 2021. Non so nulla di che cosa sia successo dopo nel mondo”. Dopo 509, l’alpinistaBeatriz Flamini è uscita dalladi Los Gauchos, in provincia di Granada. Un anno, quattro mesi e 22senza alcun contatto con il mondo esterno, mentre fuori scoppiava la guerra in Ucraina e moriva la regina Elisabetta. “Ho smesso di contare in che giorno mi trovavo al 65esimo, secondo i miei calcoli”, ha detto la 50enne madrilena che ha partecipato al progetto Timecave, nato per studiare la capacità di resistenza umana in condizioni simili. Durante il tempoa 70 metri di profondità e in completo isolamento, Flamini ha detto di essersi dedicata alla lettura, alla scrittura, al disegno e alla tessitura. “Avevo conversazioni interne e andavo molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Oggi c’è una bellissima intervista a Lucia Annibali sul Corriere della Sera. Vi prego di leggerla. Orgoglioso di es… - Stefanialove_of : ?? ATTENZIONE ?? A Roma e dintorni è allarme per la ricomparsa della serial killer dei gatti NORMA AUTIERO La donna è… - rtl1025 : ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha… - Claudio256022 : RT @localteamtv: Esplosione nel Lucchese: i Vigili del Fuoco al lavoro per estrarre una donna da sotto le macerie #Lucca #espolosione #loca… - MonicaM67038609 : #oriele Si vede che é già finita la farsa tra Oriana e Daniele,questi dureranno ancora meno di Daniele con Martina… -