Un senzatetto è stato trovato morto a Udine, sul corpo segni di violenza (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Un uomo senzatetto, di 59 anni, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è stato trovato esanime all'alba di oggi, in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile della Questura del capoluogo friulano, con il medico legale. A lanciare l'allarme è stata una giovane che rientrava a casa. Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato di rianimare l'uomo con manovre sul posto ma senza esito. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'aggressione. Secondo quanto si è appreso, la vittima di solito trovava riparo per la notte all'interno della ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Un uomo, di 59 anni, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) èesanime all'alba di oggi, in una galleria di, con evidentidi aggressione sul. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile della Questura del capoluogo friulano, con il medico legale. A lanciare l'allarme è stata una giovane che rientrava a casa. Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato di rianimare l'uomo con manovre sul posto ma senza esito. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'aggressione. Secondo quanto si è appreso, la vittima di solito trovava riparo per la notte all'interno della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucamattanza : RT @P_M_1960: Un senzatetto di circa 60 anni è stato trovato privo di vita alle cinque e mezza di questa mattina, in una galleria di Udine,… - sulsitodisimone : Un senzatetto è stato trovato morto a Udine, sul corpo segni di violenza - Chandramas : RT @P_M_1960: Un senzatetto di circa 60 anni è stato trovato privo di vita alle cinque e mezza di questa mattina, in una galleria di Udine,… - fabiom71 : RT @P_M_1960: Un senzatetto di circa 60 anni è stato trovato privo di vita alle cinque e mezza di questa mattina, in una galleria di Udine,… - ACmcoppola : RT @P_M_1960: Un senzatetto di circa 60 anni è stato trovato privo di vita alle cinque e mezza di questa mattina, in una galleria di Udine,… -