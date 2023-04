Un reportage di France24 dalla parte dei russi nei territori occupati fa infuriare Kiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - AchilleOrti : @RomanyukYuliya @FRANCE24 Fare un reportage e servizi giornalistici da entrambe le parti del fronte non è di per se… -

Incidente diplomatico tra Ucraina e Francia per undi. Il canale televisivo francese ha cancellato dalla programmazione unche raccontava la preparazione delle truppe russe per la controffensiva dell'Ucraina. Il...Dal Guardian allo Spiegel, dal Washington Post all'emittente, dal brasiliano O Globo ad Al ... I due erano in Svizzera per une hanno raggiunto il San Raffaele non appena saputo del ...Dal Washington Post al Guardian, dallo Spiegel a, da El Pais ad Al Jazeera e perfino sull'... I due erano in Svizzera per une hanno raggiunto il San Raffaele non appena saputo del ...