Un punto per continuare a sperare: la salita resta ripida per la Strega (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn punto che serve a poco, per non dire a nulla. La cura Agostinelli bordino caldo per una Strega malata da tempo, sempre ultima in classifica. I giallorossi non riescono ad avere la meglio su una Reggina tutt’altro che irresistibile, conquistando un pareggio che consente di recuperare terreno sul Perugia, l’unica formazione uscita sconfitta dal 33° turno di campionato. Questa volta, almeno, si è visto un pizzico d’orgoglio, la voglia di non alzare bandiera bianca contro la formazione dell’ex Inzaghi. Nella ripresa il Benevento ha salvato la faccia, agguantando un pareggio insperato dopo il primo tempo disputato. Agostinelli si presenta con un 3-5-2, rilanciando Glik e Simy e affidandosi ai senatori. Nei primi quarantacinque minuti, però, l’uomo “potenzialmente” più pericoloso è Foulon: il belga ha tre buone occasioni ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUnche serve a poco, per non dire a nulla. La cura Agostinelli bordino caldo per unamalata da tempo, sempre ultima in classifica. I giallorossi non riescono ad avere la meglio su una Reggina tutt’altro che irresistibile, conquistando un pareggio che consente di recuperare terreno sul Perugia, l’unica formazione uscita sconfitta dal 33° turno di campionato. Questa volta, almeno, si è visto un pizzico d’orgoglio, la voglia di non alzare bandiera bianca contro la formazione dell’ex Inzaghi. Nella ripresa il Benevento ha salvato la faccia, agguantando un pareggio insperato dopo il primo tempo disputato. Agostinelli si presenta con un 3-5-2, rilanciando Glik e Simy e affidandosi ai senatori. Nei primi quarantacinque minuti, però, l’uomo “potenzialmente” più pericoloso è Foulon: il belga ha tre buone occasioni ma ...

