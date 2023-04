Un posto al sole, spoiler: Niko e Alberto, duro scontro in arrivo (Di sabato 15 aprile 2023) Niko Poggi ed Alberto Palladini, nelle prossime puntate di Un posto al sole, si ritroveranno molto presto a dover fare i conti con discussioni e litigi e il clima tra loro diventerà molto teso. Di recente, i due avvocati hanno deciso di entrare in società e di ristrutturare il loro studio legale, ma Alberto ha subito manifestato la sua solita natura dispotica e decisionista, che ha creato i primi dissapori con Niko. I due, in particolare, hanno discusso per i lavori da fare allo studio dopo che Palladini ha deciso di appoggiare il progetto di Diana Dalla Valle, che ha suscitato i dubbi del collega a causa dei costi elevati. Alberto, inoltre, ha anche intrapreso una relazione con l'architetta, la quale, però, ha deciso di prendere le distanze da lui dopo che Clara ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 aprile 2023)Poggi edPalladini, nelle prossime puntate di Unal, si ritroveranno molto presto a dover fare i conti con discussioni e litigi e il clima tra loro diventerà molto teso. Di recente, i due avvocati hanno deciso di entrare in società e di ristrutturare il loro studio legale, maha subito manifestato la sua solita natura dispotica e decisionista, che ha creato i primi dissapori con. I due, in particolare, hanno discusso per i lavori da fare allo studio dopo che Palladini ha deciso di appoggiare il progetto di Diana Dalla Valle, che ha suscitato i dubbi del collega a causa dei costi elevati., inoltre, ha anche intrapreso una relazione con l'architetta, la quale, però, ha deciso di prendere le distanze da lui dopo che Clara ...

