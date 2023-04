Un Posto al sole spoiler: Clara vuole lasciare Alberto, la sua reazione (Di sabato 15 aprile 2023) Trapelano interessanti anticipazioni sui nuovi episodi di Un Posto al sole, Clara ha intenzione di lasciare Alberto. Dopo la consueta pausa del weekend Un Posto al sole è tornato in onda su Rai 3 con nuovi episodi, anche in occasione di Pasquetta ha fatto compagnia ai telespettatori. La storica e amatissima soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 20.55 circa, incuriosendo non poco i suoi tantissimi fan con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Clara a Un Posto al sole (Screenshot video Raiplay) -grantennistoscana.itNelle ultime settimane molta attenzione è stata dedicata ad Alberto Palladini, per molto tempo l’uomo ha cercato di dimostrare a tutti di essere cambiato ma la realtà è ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023) Trapelano interessanti anticipazioni sui nuovi episodi di Unalha intenzione di. Dopo la consueta pausa del weekend Unalè tornato in onda su Rai 3 con nuovi episodi, anche in occasione di Pasquetta ha fatto compagnia ai telespettatori. La storica e amatissima soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 20.55 circa, incuriosendo non poco i suoi tantissimi fan con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.a Unal(Screenshot video Raiplay) -grantennistoscana.itNelle ultime settimane molta attenzione è stata dedicata adPalladini, per molto tempo l’uomo ha cercato di dimostrare a tutti di essere cambiato ma la realtà è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moriggi : RT @Libero_official: Senza “Un posto al sole” #Damilano è un flop. In seconda serata lo speciale sull’#immigrazione del giornalista fa solo… - FrancescoMentas : @Agenzia_Ansa Poveretta, s'è persa un anno e mezzo di 'Un posto al sole'.... - Frances83659171 : RT @suaperfidia: E ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me A te che sei il mio presente A te, la mia mente E, come uccelli leg… - MartinaDeAnge13 : Una vita ad oppormi a un posto al sole e poi mi ritrovo il venerdì sera ad appassionarmi alla vicenda MarioMario-Ju… - clumsymartina : veramente io piacevolmente sorpresa dalla francia ???? perché se questa cosa andasse in onda alle 19 tipo un posto al… -