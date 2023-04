Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 17 al 21 aprile 2023 su Rai 3 (Di sabato 15 aprile 2023) Ecco le anticipazioni di quello che vedremo a Un Posto al Sole dal 17 al 21 aprile 2023: la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Ecco le trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal 17 al 21 aprile 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un Posto al Sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti. Lunedì 17 aprile Le manovre di Lara riescono a intensificare la tensione tra Ferri e Marina, spingendo la ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 aprile 2023) Ecco ledi quello che vedremo a Unaldal 17 al 21: la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Ecco ledi Unalin onda su Rai3 alle 20:50. Lesi riferiscono alle puntate in onda dal 17 al 21. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Unalin live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti. Lunedì 17Le manovre di Lara riescono a intensificare la tensione tra Ferri e Marina, spingendo la ...

