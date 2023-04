Un Passo dal Cielo 7 | Quarta Puntata | Manuela E’ In Pericolo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 15 aprile 2023) Undal7,indaga sull’omicidio di una donna ritrovata in riva ad un fiume e finisce per mettersi in pericolo. Le persone più importanti per lei l’aiutano… Undal7 prosegue con il suo quarto appuntamento. Siamo a metà di questa settima stagione e, nel corso dell’episodio,finirà per mettersi in pericolo dopo aver indagato su un caso particolarmente spinoso. Nathan e tutte le persone a lei più vicine decideranno di unire le forze per cercare di evitare il peggio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccoloindietro. Undal7: dove eravamo rimasti? A poche ore dall’inizio di un evento di dressage, scompare ...