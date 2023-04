"Un grande partito conservatore". Cosa sa Crosetto, rivoluzione in vista (Di sabato 15 aprile 2023) La maggioranza di centrodestra come cantiere di una nuova creatura politica. È quanto auspica Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un'intervista al Corriere della Sera. "È proprio questa maggioranza tutta intera che potrebbe diventare un grande partito conservatore”, dice. Quanto alle dinamiche tra alleati, spiega: "Nessun rischio” derivante dal gioco di sponda tra Lega e Forza Italia sulle nomine. E assicura: "L'asse è tra FdI, Lega e FI. Con Salvini ho un rapporto straordinario, umano e politico. La collaborazione tra Difesa e Mit non è mai stata così positiva”. Riguardo, invece, al leader di Forza Italia: "A Berlusconi auguro di riprendere presto le forze e tornare a essere il leone che è. Inoltre, come gli ho fatto sapere attraverso Marta Fascina, intendo riscuotere il suo ultimo invito a ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) La maggioranza di centrodestra come cantiere di una nuova creatura politica. È quanto auspica Guido, ministro della Difesa, in un'interal Corriere della Sera. "È proprio questa maggioranza tutta intera che potrebbe diventare un”, dice. Quanto alle dinamiche tra alleati, spiega: "Nessun rischio” derivante dal gioco di sponda tra Lega e Forza Italia sulle nomine. E assicura: "L'asse è tra FdI, Lega e FI. Con Salvini ho un rapporto straordinario, umano e politico. La collaborazione tra Difesa e Mit non è mai stata così positiva”. Riguardo, invece, al leader di Forza Italia: "A Berlusconi auguro di riprendere presto le forze e tornare a essere il leone che è. Inoltre, come gli ho fatto sapere attraverso Marta Fascina, intendo riscuotere il suo ultimo invito a ...

