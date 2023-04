Un derby come nessun altro | Promozione | Giro 21 | Serie A 2022 23

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - OfficialSSLazio : 53’ | #LazioJuve 2-1 ???? IL RADDOPPIO!! ?? Assist da extraterrestre di @10_luisalberto e Zaccagni imbuca sul palo… - mirkonicolino : Un altro derby d'Italia, un altro #JuveInter con una coda che non finisce più e con le solite indignazioni a targhe… - NemNemecsek : RT @mariamacina: Ora è caccia agli alleati (Più Europa, liberali europei, singole personalità) per vincere il derby delle europee 2024, dov… - rick_orso : Il Barcellona batte Valencia al Palau e si qualifica come seconda testa di serie. -

Sono in 4 per 2 maglie e,nelle ultime uscite in campionato, Simone potrebbe affidarsi alla coppia Correa - Lukaku nella speranza che, nellombardo, le punte possano sbloccarsi in Serie A. ...... superficie di certo non prediletta dello statunitenseda lui stesso confermato in conferenza ... Non prima delle 15.30 toccherà finalmente a Jannik Sinner , che ha dominato ilcon Musetti ai ...Sono le parole di Jannik Sinner rilasciate ai media dopo la bella vittoria nela Monte - ... Può vincere contro chiunque,ha dimostrato battendo Djokovic". Sinner pensa a Rune L'azzurro è già ...

Tennis, a Sinner il derby tutto italiano contro Musetti. In semifinale trova il danese Rune RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...