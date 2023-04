Ultras Napoli | la promessa da brividi dopo la pace con De Laurentiis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, tensioni con gli ultras: la prefettura dispone la scorta al presidente Aurelio #DeLaurentiis+++ - FBiasin : #DeLaurentiis in posa con i capi Ultras del #Napoli. Opinioni? - DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - napolipiucom : 'Maradona tempio infernale. Insieme fino alla vittoria' comunicato infuocato degli ultras #CalcioNapoli #napoli… - maicol23091161 : RT @Spazio_Napoli: Gli Ultras tornano al Maradona: appello ai tifosi per Napoli-Milan di Champions League (FOTO) -

Il 18 aprile 2023 può coincidere con un martedì storico per il. Il conto alla rovescia per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan (ore 21 ) è già scattato, c'è da ribaltare l' 1 - 0 dell'andata al "Meazza" per qualificarsi in ...Pace fatta tra glie De Laurentis (come testimoniato dal tweet del presidente poco prima del ... Nel primo tempo ilnon riesce ad essere concreto in attacco, faticando nell'uno contro uno ...Verona , dallo stadio Maradona parla Luciano Spalletti in conferenza stampa per il: 'Del pubblico tornato così sono felice proprio, abbiamo sentito il supporto che i ragazzi meritano di avere e che i tifosi delhanno bisogno di far sentire. Sono loro tifosi ...

Comunicato congiunto degli Ultras di Curva A e Curva B tramite un volantino dopo l'incontro col presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Non ci dilungheremo sull'incontro a cui abbiamo partecipa ...«Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!». La grande pace sembra fatta. Aurelio De Laurentiis incontra i rappresentanti del tifo ultras di Curva A e B insieme con il… Leggi ...